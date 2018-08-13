國際財經

美國司法部檢控官在法庭上披露，瑞士私人銀行ZKB同意支付9800萬美元(7.64億港元)，結束美國對該銀行協助美國人逃稅的調查。

助理檢控官Sarah Paul周一在出席紐約曼哈頓地方法院法官Paul Oetken主持的聆訊時表示，與該間瑞士銀行達成遞延認罪協議。ZKB未有回應查詢。

在庭上，兩名ZKB僱員Stephan Fellmann與Christof Reist承認一項較輕的串謀罪；有關罪名最高刑罰是入獄1年。兩人在2012年被起訴時罪名較嚴重。他們在2016年自願到美國受審。