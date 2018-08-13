國際財經

在土耳其貨幣危機的陰影籠罩全球市場下，美股周一率先試圖企穩，蘋果和亞馬遜齊創即市新高，刺激科技股一度上揚，有助美股抵消土耳其里拉暴瀉的部分影響，但最終低收，道指與標指連續第四個交易日下跌。

美股三大指數齊齊高開，曾顯著上升，但中段掉頭回落，土耳其局勢始終窒礙美股升勢。納指表現較佳，曾漲升0.63%，收市反覆倒跌0.25%，以較接近全日低位收市，蘋果曾急升1.7%，高見210.95美元，收市報208.87美元，升0.65%，亦創下收市歷史新高，市值連續七個交易日超過一萬億美元。亞馬遜最高見1925美元，升2%，收市收窄至僅升0.52%，報1896.2美元，仍未能創造收市於1900美元的紀錄。

蘋果再創收市新高

道指最多升68點，之後倒跌159點，收市仍挫125點，高盛和摩根大通分別跌1.20%及1.59%；標指也先升後回，收市跌0.4%，能源及材料板塊帶領跌勢，公用及醫療保健板塊則上揚。B. Riley FBR首席市場策略師霍根表示，如果土耳其危機惡化，並且比想像中嚴重，美國的銀行股將首當其衝。

在美國上市的iShares安碩明晟MSCI土耳其ETF收跌10.97%，報19.07美元，創下2008年11月20日以來收市新低，當日以18.07美元創歷史收市最低水平。iShares安碩明晟MSCI新興市場ETF收跌1.62%，報42.49美元，創6月27日以來收市最低。

里拉兌美元跌穿7算 再創新低

土耳其里拉兌美元滙價周一再創下紀錄新低，跌穿7里拉兌1美元水平，尾段報7.0880，較上周五尾段急挫10.2%。較早時，土耳其央行表示，將向銀行業提供所須的應急資金，試圖穩定市場情緒，但收效不大。其他新興市場貨幣被拖累，南非蘭特、墨西哥披索、阿根廷披索與印度盧比等均有下滑壓力。資金流向避險貨幣，瑞士法郎與日圓滙價造好，歐羅受壓，兌美元報1.1387，上周五為1.1412；美元滙價也攀升0.1%至96.418，創14個月新高，全日站穩在96水平之上。

外圍金價跌破1200美元心理關口，創下逾17個月以來最低水平。紐約12月期金收市跌20.10美元或1.6%，報每盎斯1198.90美元，是去年1月30日以來最低，也是6月15日以來最大單日跌幅。

歐亞市全冧 日股跌2%

亞股全線跌，日股挫近2%，以5周低位收市，韓股下滑1.5%，港股亦跌1.5%。歐股初段廣泛走低，末段收復不少失地，德股和英股分別跌0.53%和0.32%。銀行股是最大輸家，曾挫3%。投資者擔心歐

洲很多銀行持土耳其債務，將受當地股滙拖累。

油價受壓，投資者憂慮貿易緊張和新興市場陷入困境，打擊燃料需求，但油組最新報告稱，沙地阿拉伯沒有遵守6月與俄羅斯達成的增產協議，7月份產量有所下降，限制了油價跌幅。紐約期油跌0.6%，每桶收報67.2美元，盤中一度滑至65.71美元，跌幅達2.8%；布蘭特期油跌0.3%，報72.61美元。土耳其是相對細小的石油消耗國，約佔全球需求1%，但如果危機蔓延到其他新興國家，能源需求將受到相當沉重的打擊。