國際財經

土耳其及多個新興市場滙市周一續動盪，拖累美股中段回落，在金融股及資源股下挫拖累下，道指中段回吐超過150點，科技股亦普遍由升轉跌。

截至本港時間周二凌晨約零時41分，道指報25155點，跌157點或0.62%，已貼近全日低位。陶氏杜邦股價挫2.44%，暫時是表現最差成分股；新興市場金融市況陷入震盪，令美股金融股受壓，高盛倒退1.26%，摩根大通都跌1.05%；紐約期油跌2.5%，報每桶65.91美元，油股受壓，埃克森美孚回落1.2%，雪佛龍跌0.82%。

標普500指數報2819點，下滑13點或0.47%。標指與道指暫時為連續第四個交易日下跌。

納指報7814點，回落24點或0.31%。蘋果收窄升幅至0.6%，早段一度上揚1.64%，與亞馬遜同創新高，亞馬遜暫時升約0.9%。

土耳其貨幣里拉未止瀉，暫時挫逾9%，報7.01里拉兌一美元，再創歷史新低，低位曾見7.135里拉。土耳其央行稍早曾出手救市，表示將向銀行業提供所需的全部流動性，所有期限的里拉存款準備金率下調250個基點等，但對里拉幫助有限，市場仍擔心總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)對貨幣政策的影響及其愈演愈烈的獨裁統治，以及土耳其拘留多位美國人引發與美國的外交爭端。

儘管美國直接面向土耳其的風險敞口並不大，但土耳其金融市場動盪不安，仍使投資者擔心危機可能擴散至全球其他市場。此外，美國與其他主要貿易夥伴之間，有關貿易政策的不確定性因素，同樣令市場感到緊張。

荷蘭國際集團(ING)分析師Carsten Brzeski稱，地緣政治局勢方面，美中兩國間的貿易戰可能將再次成為焦點，還需持續關注土耳其局勢的變化。

英國網絡券商ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示，從全球角度來看，土耳其帶來的最大風險，在於其可能通過歐洲的銀行業等資產，擴散到其他新興市場。

南非蘭特兌美元暫時下挫逾2%，阿根廷披索兌美元挫逾3%。