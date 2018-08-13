國際財經

因土耳其拒絕釋放一名美國牧師，美國總統特朗普(Donald Trump)於上周五(8月10日)在推特宣布對土耳其鋼鋁產品加徵雙倍關稅，其中對鋼鐵產品徵收高達50%的關稅，而土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)則反擊稱美國正失去一個強大的盟友。美土關係惡化令土耳其里拉大跌，美元/里拉上周急升26.58%，拖累其他新興市場貨幣(如南非蘭特與俄羅斯盧布)跟隨里拉大跌。

雪上加霜的是，由於土耳其之前為發展經濟欠下上千億美元的外債，經常帳赤字嚴重，市場擔憂土耳其的資本外流將會威脅其外債償還能力。據統計，當前歐羅區的西班牙BBVA銀行，意大利裕信銀行及法國巴黎銀行對土耳其的信貸額度分別高達833億美元、170億美元與384億美元，一旦土耳其因資本外流無法償還以上信貸本息，那麼將會令歐洲銀行巨頭損失慘重。由於上周五(8月10日)英國《金融時報》報道歐洲央行已開始對歐洲銀行業在土耳其的風險敞口感到擔憂，歐羅/美元失守1.1500關口並大幅下瀉，最低觸及逾一年新低1.1387，雖然歐羅/美元收市小幅反彈至1.1401，但全周仍下跌1.48%，錄得12周以來最大單周跌幅。

展望後市，美國與土耳其雖是盟友，但潛在矛盾由來已久，特別是2018年年初美國幫助敘利亞庫爾德人在阿夫林地區成立人民保護軍後，雙方矛盾進一步激化，因土耳其境內有大約有1500萬庫爾德人，一旦庫爾德人武裝組織成功建立政權，將可能對土耳其政治穩定產生極其嚴重的後果，所以此次美籍牧師被扣或僅為美制裁土耳其的表面藉口，考慮到埃爾多安對美的強硬立場，弱勢的土耳其里拉或將持續侵蝕土耳其銀行償債能力並施壓歐羅/美元。此外，上周五公布的美國7月核心消費物價指數(CPI)按年增幅錄得十年來最佳水平2.4%，優於預期的2.3%增長，顯示美國的通脹正在升溫，市場預計美國聯儲局今年9月和12月加息兩次已是「板上釘釘」，故周一(8月13日)美滙指數進一步刷新1年新高至96.52，拖累本已羸弱不堪的歐羅/美元加速下挫，最低見1.1364。

技術分析方面，歐羅/美元自5月29日跌至1.1509後見底反彈，其後在1.1500至1.1850區域整固近兩個月，最終在8月2日跌穿日線圖的整固三角形底部，這意味着歐羅/美元已重拾中期下跌浪，加上上周五歐羅/美元跌穿重要關口1.1500水平，後市進入加速下跌趨勢，匯價或會進一步跌至1.1300甚至1.1185-1.1200區域(從1.0340至1.2555上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)才可企穩。目前投資者應重點關注土耳其局勢發展，若土耳其里拉止跌回升將有助於歐羅反彈，數據方面可關注周二(8月14日)公布的歐羅區第二季國內生產總值、周三(8月15日)公布的美國7月零售銷售數據及周五(8月17日)公布的歐羅區7月CPI數據。

策略方面，短期內若歐羅/美元反彈至1.1490-1.1500阻力區域，我們將沽出歐羅，下望1.1320，升穿1.1550止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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