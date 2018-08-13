國際財經

土耳其金融市場動盪，該國貨幣里拉大幅貶值，市場憂慮將對環球經濟造成重大影響；同時，投資者觀望本周沃爾瑪(Walmart)等大型美國零售商的季度業績，入市氣氛淡薄，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7624點，跌42點或0.55%；德國DAX指數延續上周五挫近2%的頹勢，現報12340點，跌83點或0.67%；法國CAC 40指數亦繼上周五跌逾1%後，最新跌19點或0.37%，報5394點；意大利富時MIB指數報20927點，跌162點或0.77%。

道指期貨暫報25198點，跌133點。

美國提高土耳其進口鋼鋁關稅，市場對土耳其經濟前景出現恐慌，觸發里拉大幅貶值，拖累向當地有提供顯著貸款的歐美大銀行。土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)其後否認國家陷入危機，又批評部分以美國為首的國家，發動經濟戰爭。

里拉兌美元滙價上周五曾經急挫24%，今日在亞洲時段早段跌穿7.23水平，再度創下紀錄低位。在土耳其財長阿爾巴伊拉克(Berat Albayrak)將公布措施，以應對貨幣貶值問題後，里拉兌美元滙價最新回升至6.95水平。

土耳其央行今日表示，將向銀行業提供所需的全部流動性，並密切監控市場和滙價，採取所有必要措施以維持金融穩定性。

貿易緊張局勢升級以及新興市場遭遇經濟困境，打擊了燃料需求增長前景，油價扭轉上周五逾1%的升勢。紐約原油期貨現時每桶報67.35美元，跌0.28美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報72.47美元，跌0.34美元或0.47%。