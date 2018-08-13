國際財經

土耳其與美國關係惡化，美國總統特朗普向土耳其鋼鋁大幅徵收關稅，令里拉兌美元滙價創紀錄新低，市場憂慮土耳其經濟崩潰，拖累向當地有提供顯著貸款的歐美大銀行，投資者態度審慎，亞太區股市下滑。

市場避險情緒高漲，日圓升值，拖累日本股市挫近2%，連續第4日走低。日經平均指數收報21857點，挫440點或1.98%。

南韓股市亦跌逾1%，韓國首爾綜合指數收報2248點，挫34點或1.5%。

澳洲股市偏軟，澳洲普通股指數收報6341點，跌25點或0.4%。