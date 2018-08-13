國際財經

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)批評，美國總統特朗普近期的關稅和制裁政策，正在摧毀就業和增長，而歐洲在伊朗問題上不會屈服於美國的壓力。

阿爾特邁爾向《新蘇黎世報》指出，貿易戰正在拖慢並摧毀經濟增長，而且帶來新的不確定性，而消費者所受到的衝擊最大，因為關稅上升會推高物價。

對於歐盟委員會主席容克和特朗普上月達成共識，白宮同意不會對源自歐盟的進口汽車施加原計劃的25%關稅，阿爾特邁爾稱，這份臨時協議挽救了歐洲數十萬就業崗位，此協議可能只是第一步，目標是建立有着更低關稅、貿易保護力度較弱和開放市場的全球貿易秩序。

談及美國對伊朗制裁，阿爾特邁爾稱，儘管面臨美國的壓力，德國和其他歐盟成員國將會繼續支持企業與伊朗做生意，並將遵守維也納核協議，以阻止伊朗生產核武器。

另外，雖然貿易和制裁爭端令德國的經濟增長前景蒙陰，但阿爾特邁爾預期，德國今年經濟增長仍會強勁，因國內需求充滿活力，就業處於紀錄高位且薪資增加。

在美國重啟對伊朗制裁之際，幾家歐洲企業已經暫停了對伊朗的投資計劃，包括法國道達爾(Total)、法國汽車製造商標緻雪鐵龍(PSA)、法國車廠雷諾(Renault)和德國車廠戴姆勒(Daimler)。