國際財經

美國股市上周偏軟，展望本周，市場焦點預期集中在土耳其危機的變化，而中美兩國貿易爭端的演變也是關注重點。經濟數據方面，本周將觸目的是美國上月零售數值。藍籌業績期進入尾聲，受注視程度相應大降。

上周五，土耳其里拉大幅貶值，最多跌逾20%，創下紀錄新低。消息牽動歐美股市下滑。市場人士預期將繼續密切注視局勢變化。

美國總統特朗普向土耳其鋼鋁大幅徵收關稅，是導致里拉貶值主因。市場憂慮土耳其經濟崩潰，拖累向當地有提供顯著貸款的歐美大銀行。

另外，雖然中美兩國貿易爭拗已持續多月，但情況不單沒有放緩，反而有升溫趨勢，同樣令到股票投資者關注。

數據方面，美國將於周三公布7月零售銷貨表現，因為零售數據將反映經濟增長勢頭。市場預期，美國上月零售銷貨將錄得0.2%按月升幅，低於前一月的0.5%；撇除汽車業後的增幅預期是0.4%，與前一月持平。另美國本周也公布7月建築許可批則數據，以及費城與紐約地區製造業指數。不過，經濟師相信，有關數據對聯儲局加息步伐的影響有限。

雖然藍籌業績進入尾聲，但是作為結束業績期的，本周公布的多數是零售巨擘，參考作用也不可忽視。根據資料，Home Depot將於周二公布業績，Macy’s在周三公布財報，沃爾瑪的公布時間是在周四。其他零售巨擘，例如Nordstrom、JC Penney等，也會在期內作出公布。其他公布財報的藍籌還有思科、NVIDIA與Deere。

此外，中國將於當地時間周三早上公布7月工業產值，市場預期為增長6.3%。同時，該國將公布固定資產投資與零售數據。英國也在周三公布7月消費物價指數，市場預期升2.5%。