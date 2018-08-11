即巿股評 港股直擊 國際財經

2008年由雷曼兄弟(Lehman Brothers)破產引爆的全球金融海嘯下月將滿10年，沒想到迎接「海嘯10周年」的，竟然是美股二戰後最長升浪。

據美國財務研究與分析中心(CFRA)首席投資策略師斯托瓦爾(Sam Stovall)表示，按標普500指數計算，美股迄今為期最久的牛市是1990年至2000年間；這次由2009年3月9日金融海嘯後觸底開始的牛市，只要在8月22日(即8個交易天)結束前，標指若沒有從歷史高位回吐20%(踏入技術熊市)，就可刷新最長牛市紀錄。

美市三大指數於7月明顯造好，其中納指率先破頂，曾見7933點，道指及標指也分別進賬3.6%和4.7%；8月強勢延續，標指周二(7日)攀至2863點，距歷史高位僅差9點。

美股能夠從1月底急跌後逐步收復失地，主要由企業盈利帶動。據研究機構FactSet在8月初公布的資料，標指成分股公司次季業績良好，平均多賺24%，銷售額亦升9.8%，約八成表現超出預期，若情況維持，將屬2008年第三季FactSet開始追蹤此數據以來，佔比最高的一次。本欄早前已提到，上調盈利預測的美國企業數目比例增加，代表管理層睇好下半年業績。

儘管市場對美股前景傾向樂觀，但仔細看，這次升市的質素未完全回復年初高峰時，以標指成分股中線市寬(股價高於50天線)及長線市寬(股價高於200天線)為例，在1月時讀數均逾80%，惟最近只處70%左右，反映目前市底略遜於年初。

近日亦有多位分析師警告，8月對美股而言通常不利，投資者須加倍警惕，小心波動性突然加劇，拖累股市。

金融博客知名專欄作家Brian Maher提醒，當遇上美國國會中期選舉年，8月的美股走勢更令人擔憂。

VIX上揚機會不細

CFRA統計1945年後中期選舉年內1月至12月的標指按月變化，結果顯示，每逢中期選舉年，8月份的平均回報為負0.8%，在12個月份中排名第十。

以往中期選舉為股市帶來不確定性，主要是可能面對政策風險，不過，今年11月8日舉行的中期選舉尤甚，無論是選民對總統特朗普的支持程度，又或是貿易戰的發展，變數更多，投資者風險胃納必然較容易受到影響。

反映市場波動性的VIX指數表現具季節性，同樣是8月美股趨反覆的因素之一，附【圖】所見，1990年至上屆(2014年)中期選舉年，VIX指數於7月及8月的上升比例為全年12個月中最高，達七成水平(過去7次中期選舉年VIX指數有5次錄得漲幅)，當中8月平均升幅13.36%，屬全年最高。

VIX指數於1月底時因應股市大幅調整而飆升，近期雖低位橫行，代表投資者情緒樂觀，但根據往績，VIX指數在中期選舉年的8月顯著上揚機會不細；若遇上貿易戰風險升溫，即使美股能創出最長牛市紀錄，往後波幅走勢肯定難捉摸。

信報投資研究部

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