國際財經

市場憂慮土耳其金融市場動盪或波及歐洲經濟，歐洲股市周五收市顯著下滑，Stoxx 600指數收市跌1.07%，報385.86點，德國股市跌幅較大，滑落接近2%。

歐股收市時，歐元兌美元下挫0.9%，跌至1.1462美元。歐股收市後，歐元跌幅曾擴大至超過1%，低位跌穿1.4美元，暫時低見1.1395美元。

德國DAX指數收報12424點，跌1.99%或251點，中國海關扣留美國製造的平治運動型多用途車(SUV)，可能與中美貿易糾紛有關，德國股市情緒受到打壓；德意志銀行遭摩根士丹利分析員下調投資評級至「減持」，拖累股價急滑超過5%。

法國CAC 40指數收報5414點，跌1.59%或87點。英國富時100指數收報7667點，跌0.97%或74點；意大利富時MIB指數收報21090點，跌2.51%或543點；西班牙IBEX 35指數收報9602點，跌1.56%或152點。

另外，土耳其伊斯坦布爾全國100指數收市下挫2.9%，報129522點，盤中一度下瀉8.2%，低見122367點。土耳其貨幣里拉兌美元一度急瀉20.1%。

美俄關係有進一步惡化跡象，俄羅斯總理梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)警告美國，任何針對該國銀行運作或使用貨幣的禁令，會被視為發動「經濟戰爭」，俄方在必要時，會採取經濟、政治或其他方式作出反制。俄羅斯盧布一度挫2.5%，低見每美元兌66.4973盧布。