國際財經 即巿股評

踏入8月港股嚇破膽！恒指上周突重創1127點，一度跌穿7月低位27745，最低見過27578，正當大戶小戶綁繄安全帶等free fall之際，股王騰訊(00700)從崖邊撐住，更帶領港股本周反彈690點，重上十天(現處28245)及廿天線(現處28347)。

不過，土耳其里拉午後暴瀉，資金避險升溫狂掃美元，美滙即扯高突破96，創13個月高位，美元升港股例淡，恒指下周初或打回原形，在28000附近爭持，較大框架暫時仍會在27578至29083運行。

去槓桿、中美貿易戰打擊下，A股今年表現曳，上證及深證迄今分別大跌19.75及24.22%，但優質股如海康威視(002415.SZ)開始浮現價值。被稱為基金愛股的海康威視，主打視頻監控系統市場，同時亦有人工智能(AI)及機械人概念。剛公布的成績表唔弱，中期純利達41.5億元(人民幣‧下同)，按年增長26%，營業收入為208.76億元，按年增長26.92%，當中海外收入達62.95億，按年升26.7%，佔總收入三成。

環球公共安全講求「全覆蓋、零死角」，連續六年全球市場佔有率第一的海康威視(市佔率達21.6%)，技術水平又領先對手1至2年，絶對有望分一杯羹。內地視頻監控市場亦不能忽視，單是2016年視頻監控設備市場規模為673.5億元，未來監控鏡頭只會有多無少，尤其內地城市每千人僅78台鏡頭，遠低於美、日、韓每千人123、115及111台，反映市場潛力依然巨大。

網購成為現代人購物新常態，速遞業爆發增長，對物流設備需求大，海康威視亦趁機切入貨倉無人搬運車(AGV)市場。另外，海康威視夥拍英特爾(Intel)旗下主打汽車駕駛輔助系統(ADAS)明星公司Mobileye，連同集團在邊綠雲端及AI技術優勢，絶對有能力問鼎新一代股王。

不過，值得留意是美國早前點名海康威視為49家技術封鎖企業之一，觸發海康威視一度跌停，從今年高位44.59元計，迄今更回調達28.2%，惟海康威視自於美國收入不超過一成，加上晶片大部分可中國其他產品替代，故回落反而是低吸機會。

從估值角度出發，海康威視預測市盈率24.8倍，股本回報率(ROE)34.2%，預測息率1.56%，以科技股角度估值屬合理，管理層執行能力及業務前景來睇，作為外資重點買入A股焦點股之一，散戶值得中長線持有海康威視，可在31元附近開始收集，中線暫看40元，失守28.9元止蝕。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。