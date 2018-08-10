國際財經

周四(8月9日)美國芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)表示聯儲局可能需要將利率提高至「有些限制性」的水平，以對抗近期財政刺激措施對美國經濟的影響，鑒於埃文斯一直被視為鴿派官員，其鷹派言論推動美匯指數進一步攀升至95.62。不僅如此，周五(8月10日)歐洲央行對於歐羅區銀行的土耳其風險敞口表示擔憂，拖累歐羅大幅下挫，美滙指數因而一舉突破96.00至1年新高96.10。受累於美元強勢以及市場對英國硬脫歐憂慮日益升溫，英鎊/美元本周持續走低並接連跌破1.2900及1.2800支持，今日更進一步跌至1.2735，創自2017年6月以來的逾1年新低。

事實上，英鎊/美元自上周四(8月2日)英倫銀行宣布加息後由升轉跌，已連續6個交易日錄得下跌。目前離英國正式退出歐盟的最後期限(2019年3月)日益臨近，英國首相文翠珊(Theresa May)上月曾宣布決定與歐盟保持緊密的貿易關係，將在農產品、工業商品領域設立英國-歐盟單一市場，但這一舉動被視為「軟脫歐」並引起其所屬的保守黨內不滿，數位內閣大臣提出請辭，儘管其後文翠珊宣布將親自領導脫歐談判，但隨着英國脫歐進程停滯，市場愈發憂慮英國可能會在沒有正式貿易協定的情況下退出歐盟。值得一提的是，英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)上周五(8月3日)表示英國無協議退歐的可能性之高令人不安，而上周末英國貿易大臣利亞姆·福克斯(Liam Fox)亦抨擊稱歐盟將英國推向無協議退歐境地，無協議退歐的可能性高達60%，目前英國與歐盟官員均紛紛警告英國硬脫歐風險，市場目前關注文翠珊將在9月的歐盟27國領導人非正式峰會上討論退歐，於10月則會見歐盟領導人，或針對退歐條款達成協議，若屆時英國脫歐仍無實質性進展，恐將為英鎊/美元提供進一步下行動力。

技術分析方面，英鎊/美元自上周五（8月3日）失守1.3000大關後進入加速下滑狀態，加上日線圖的RSI已呈現超賣狀態，英鎊/美元進一步下跌空間可能十分有限。由於今日下午公布的英國第二季國內生產總值(GDP)、6月工業生產、6月製造業生產等經濟數據均表現良好，英鎊/美元暫時企穩1.2740水平並展開反彈，若今晚公布的美國7月消費者物價指數(CPI)遜於預期，滙價有望進一步反彈至1.2800甚至1.2850附近水平，但若美國7月CPI高於預期，則需小心英鎊仍會再度下跌，進一步下探1.2700甚至1.2600附近水平。

策略方面，短期內若英鎊/美元回落至1.2690-1.2700區域企穩，我們將買入英鎊，上望1.2830，跌穿1.2650止損。

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