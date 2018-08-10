國際財經

美俄關係有進一步惡化跡象，加上中國海關扣留美國製造的平治運動型多用途車(SUV)，可能與中美貿易糾紛有關，市場情緒持續受壓；另外，投資者觀望歐美多項經濟數據表現，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7703點，跌38點或0.49%；德國DAX指數報12573點，跌103點或0.81%；法國CAC 40指數報5459點，跌42點或0.78%；意大利富時MIB指數報21402點，挫231點或1.07%。

道指期貨暫報25388點，跌105點。

俄羅斯總理梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)警告美國，任何針對該國銀行運作或使用貨幣的禁令，會被視為發動「經濟戰爭」，俄方在必要時，會採取經濟、政治或其他方式作出反制，提醒美國必須了解。

美國日前表示，斷定俄羅斯在英國使用神經毒劑，企圖暗殺俄國前雙面間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)兩父女，因此將於本月底前向俄羅斯實施新制裁。

另外，平治汽車生產商戴姆勒(Daimler)確認，在美國阿拉巴馬州生產、運至中國的平治SUV，已遭到上海海關扣留，原因是檢查時被指可能存在缺失。事件在中美兩國貿易爭議升溫之際發生，惹起外界揣測。

油市方面，《華爾街日報》引述消息人士透露，沙地向石油出口國組織(OPEC)宣稱7月份削減了產量，但美國政府和獨立機構的估算則顯示，沙地擴大了產量，同時有傳沙地向獨立能源分析師施壓，要求後者改變對沙地石油產量的估算。

市場憂慮中國原油需求減弱，拖累油價走低，紐約原油期貨現時每桶報66.45美元，跌0.36美元或0.54%；倫敦布蘭特期油報71.6美元，跌0.47美元或0.65%。

英國今日稍後將公布次季國內生產總值(GDP)初值，市場預期按季和按年分別增長0.4%及1.3%，前值分別升0.2%及1.2%；6月製造業及工業產出料按月均升0.3%，前值分別升0.4%及跌0.4%。

此外，加拿大將公布7月失業率及就業人數變動，市場預料分別下跌0.1個百分點至5.9%，及減少1.48萬人至1.7萬人。至於美國上月CPI料按月升0.2%，前值為升0.1%。