國際財經

南韓企劃財政部發布的《最近經濟動向》(綠皮書)8月號中指出，出口推動經濟復甦勢頭持續，但生產投資大幅調整、中美貿易矛盾深化等外在不確定因素增多。

韓聯社報道，南韓今年首7月出口按年增長6.4%，主要受惠於半導體及石油等產品出口向好。但7月受中美貿易矛盾影響，美元走強，中短期國債利率上升，地方房價和租金呈下降趨勢。

政府認為，目前南韓經濟發展的利好因素包括全球經濟改善、出口勢頭向好和執行補充預算等，風險因素則包括就業情況不樂觀、中美貿易糾紛持續、美國加息、國際油價上漲等。