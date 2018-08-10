國際財經

航運集團馬士基(Maersk)表示，至今已有94家公司和機構加入由該公司和IBM開發的區塊鏈平台TradeLens。

馬士基的新戰略包括該基於區塊鏈的全行業貿易平台。馬士基和IBM在聯合聲明中稱，新加坡、香港和鹿特丹的港口營運商，荷蘭、沙地阿拉伯、新加坡、澳洲和秘魯的海關機構，以及集裝箱承運商太平船務(PIL)都已加入該平台。

該平台目的是為了通過將端至端(end-to-end)的供應鏈流程電子化，來幫助管理和追蹤航運文件記錄。該平台仍處於試運行階段，預計今年底完全實現商用。