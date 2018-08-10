國際財經

傳媒大亨梅鐸的印刷傳媒分支新聞集團公布，截至6月底止季度錄得淨虧損3.72億美元(29億港元)，前一年度同期虧損為4.3億美元；每股經調整盈利為0.08美元，湯森路透預測平均值為0.06美元。

集團指出，上季總收入升29%至26.9億美元，優於市場估計的26.8億美元，主要是受惠於收購澳洲電視台Foxtel；如撇除收購得益，上季的經調整收入升5.2%。不過，因應收購交易產生的撥備，令到集團上季錄得虧損。如果以核心溢利(EBITDA)計，集團上季錄得45%按年升幅，達3.12億美元。





