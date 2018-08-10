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今日 07:28 國際財經

投資名宿促金寶湯整間放售

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對沖基金名宿Daniel Loeb旗下基金Third Point與George Strawbridge聯手，促請全球最大罐裝湯生產商金寶湯(Campbell Soup)同意整間放盤出售。

不過，Loeb的行動成功機會不高，因為金寶湯前主席John Dorrance的後裔合共持有公司約41%股權。

周四較早時，路透引述消息人士報道了兩間公司洽商聯手的消息。其後，兩間公司發表公告，證實有關消息。

根據公告，Strawbridge與Third Point合共持有8.42%金寶湯股份，後者持有5.65%。Third Point指出，金寶湯

如果採取策略性選項，將可以顯著提升公司股份價值。該公司警告，如果金寶湯董事不履行責任，將尋求委任人選成為公司董事。金寶湯將於11月舉行股東周年大會。

據悉，管理180億美元資產的Loeb，是在5月金寶湯前行政總裁Denise Morrison離職後，開始吸納該公司股份。

消息人士指出，另一名著名投資富豪伊坎(Carl Icahn)也吸納了一定數量的金寶湯股份，尋求推動公司作出大改變。伊坎拒評上述消息。

金寶湯其後回應，指出董事會為了全體股東利益，將堅持長遠發展策略，並且可能在本月較後時間公布計劃。

上述消息公開後，金寶湯股價升最多4%。今年1月以來，該公司股價累計跌12.7%。

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