國際財經 中國財經

紐幣創29個月低位 美滙呈強

紐西蘭央行利率言論偏「鴿派」，紐幣滙價曾回落至0.6747美元，創29個月低位。ICE美滙指數尾段升0.4%至95.444。

芝加哥聯儲總裁：維持循序漸進加息不變

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，在美國經濟增長強勁下，通脹可能升至超過2%指標，但即使通脹升至2.5%，物價壓力也不致於引發聯儲局要更快地加息。

蘋果亞馬遜齊新高 道指低收74點

在貿易戰消息暫歇之下，華爾街股市周四整體牛皮偏軟，道指及標指在金融及工業股帶領下反覆回吐，道指以近全日低位收市跌74點；標指則回落0.14%；科技股跑贏大市，主要受蘋果和亞馬遜齊創新高支持，納指盤中曾漲0.44%，收市回順升0.04%，蘋果和亞馬遜分別高收0.79%及0.64%。

中國海關扣留美製平治SUV 稱有安全隱患

美國與中國貿易爭議升溫之際，平治汽車生產商戴姆勒(Daimler)確認，在美國阿拉巴馬州生產、運至中國的平治運動多功能型(SUV)汽車，已遭到上海海關扣留，原因是檢查時被指可能存在缺失。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟減少6000人，至21.3萬人，市場預期升至22萬。

￭ 美國7月生產商價格指數（PPI）按月計沒有升跌，市場預期升0.2%。

￭ 紐約12月期金跌1.1美元或0.1%，收報每盎斯1219.90美元。

￭ 市場憂慮中國原油需求減弱，紐約9月期油跌0.2%，收報每桶66.81美元；布蘭特期油倒退0.3%。

￭ 歐洲股市個別發展，德股收升0.34%，英股回跌0.45%。

￭ 三星推新型手機Galaxy Note 9，屏幕6.4英寸，內存多至512GB，是蘋果iPhone X兩倍。

￭ 土耳其貨幣里拉曾挫逾4%創新低，國債信用違約掉期（CDS）飆至金融海嘯以來盤中新高。

￭ 工行(01398)和農行(01288)調整上海首套房利率折扣，由九五折降至九折。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8460元，較周三紐約尾市跌213點子。

港鐵半年少賺5% 物業發展利潤大跌

港鐵(00066)半年計入投資物業重估後，股東應佔盈利70.83億元，按年跌5.31%。中期息維持0.25元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28596點，較恒指香港收市低10點。

￭ 夜市期指收報28585點，升54點，較昨日恒指收市低水22點。

￭ 長實(01113)奪得港鐵(00066)黃竹坑站物業發展項目第三期，據悉每方呎樓面地價約8614元。

￭ 中國移動(00941)首席執行官李躍：正籌劃旗下3至4家公司分拆上市。

￭ 九龍倉(00004)主席吳天海：集團核心盈利下跌主因是內地售樓表現受政府的限價措施影響，預料下半年銷售會較上半年好，相信可追趕目標。

￭ 恒大(03333)將於本月20日召開董事會議商討，補發過去兩年因回歸A股停派的股息，派息總額共涉147億元人民幣。

￭ 中國海外發展(00688)首7個月合約銷售按年增20.6%。

￭ 雅居樂(03383)預期中期純利按年增超過90%。

￭ 富力地產(02777)預期中期利潤按年大增超過55%。

￭ 中外運航運(00368)中期盈利按年增4倍，不派中期息。

￭ 百濟神州(06160)第二季虧損1.57億美元，每股蝕0.22美元。

￭ 高偉電子(01415)中期虧損246.7萬美元，不派息。

￭ 中芯(00981)第二季盈利按年增42.26%。

￭ 內地物管公司永升生活服務擬在本港主板上市。