國際財經

德國報章《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)引述當地鋼鐵業巨擘蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)臨時行政總裁(CEO) Guido Kerkhoff 稱，作為集團削減成本的措施之一，裁員將無可避免。

Kerkhoff接受訪問時指出，雖然本財政年度首9個月，總部已經在不驚動公眾情況下節省1億歐羅成本，但僱員也明白，裁員是免不了的事實。

上月，集團行政總裁與監理會主席辭職，機構投資者股東則施加壓力，要求公司改善業務。