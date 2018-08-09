德國報章《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)引述當地鋼鐵業巨擘蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)臨時行政總裁(CEO) Guido Kerkhoff 稱，作為集團削減成本的措施之一，裁員將無可避免。
Kerkhoff接受訪問時指出，雖然本財政年度首9個月，總部已經在不驚動公眾情況下節省1億歐羅成本，但僱員也明白，裁員是免不了的事實。
上月，集團行政總裁與監理會主席辭職，機構投資者股東則施加壓力，要求公司改善業務。
今日 05:00 國際財經
德國報章《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)引述當地鋼鐵業巨擘蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)臨時行政總裁(CEO) Guido Kerkhoff 稱，作為集團削減成本的措施之一，裁員將無可避免。
Kerkhoff接受訪問時指出，雖然本財政年度首9個月，總部已經在不驚動公眾情況下節省1億歐羅成本，但僱員也明白，裁員是免不了的事實。
上月，集團行政總裁與監理會主席辭職，機構投資者股東則施加壓力，要求公司改善業務。
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