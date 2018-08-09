國際財經

紐西蘭央行昨天宣布維持利率不變，但意外地表示減息的可能性增加，導致紐元跌至兩年新低，美元則整體造好。另外，美股道指及標指在貿易戰缺乏新消息下反覆低收，但科技股表現理想，帶領納指連續第八日造好，創下去年十月以來最長連升日數。

納指跑贏大市，盤中一度升0.44%，但尾市回順僅升0.04%，收報7891點。蘋果和亞馬遜齊齊創新高，分別最高報209.78美元和1914.57美元，收市回順分別報208.88美元及1898.52美元，升幅分別為0.79%及0.64%；標指跌0.14%，報2853點，金融及工業類股份表現較差，希捷科技(Seagate)插水逾7%；道指早段及中段牛皮，但尾段跌幅略擴大，以近全日低位收報25509點，跌74點或0.29%，全日高低位相差120點。

歐洲三大股市個別發展，德股升0.34%，因運動服裝商adidas業績理想，股價大漲。大部分亞股造好，但日股低收0.2%。

央行吹風減息 紐元兩年低

紐西蘭央行周四維持利率在1.75厘的歷史低位，但同時把加息時間預測推遲一年到2020年底，理由是該國的經濟增長疲軟及商業信心下滑，可能阻礙投資。有央行官員更揚言有可能減息。這番出乎意料的鴿派言論促使紐元一度下挫2%，最低報66.12美仙，為2016年3月以來最弱，美市尾段仍跌1.91%，報66.18美仙。

美元兌大多數主要貨幣上漲，因投資者認為貿易糾紛和美國經濟強勁將繼續推高美元。美滙指數升0.52%，至95.58。該指數7月中曾升至95.652的一年高位，但直至周四前一直無法突破95.5水平。美元兌歐羅升0.65%，報1.1534美元，兌日圓則跌0.12%至111.08日圓。英鎊曾再創一年新低1.2826美元，繼續受無協議脫歐的憂慮困擾。

美再制裁俄國 盧布失守65

另外，美國表示將對俄羅斯實施新制裁後，盧布兌美元失守65的重要心理關口，並進一步向下，美市尾段跌1.62%，報66.66盧布，是兩年低位。紐約12月期金跌1.1美元或0.1%，報每盎斯1219.9美元。

周三插超過3%的油價喘定，但仍未止跌，紐約期油收市跌0.2%，每桶報66.81美元，布蘭特期油跌0.3%，報72.07美元，投資者仍然擔心中美貿易戰會損害石油需求。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數上周減少6000人，至21.3萬人，分析員本來預期升至22萬。另外，7月生產商價格指數（PPI）按月計沒有升跌，市場預期升0.2%。