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今日 01:34 國際財經

中國海關扣留美製平治SUV 稱有安全隱患

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平治汽車生產商戴姆勒(Daimler)確認，在美國阿拉巴馬州生產、運至中國的平治運動多功能型(SUV)汽車，已遭到上海海關扣留，原因是檢查時被指可能存在缺失。事件在中美兩國貿易爭議升溫之際發生，惹起外界揣測。

根據社交媒體展示的一份聲稱上海海關發放的文件，涉事的GLE與GLS型號，是在5月4日至6月12日期間生產，文件指稱，問題是該等汽車的剎車系統可能存在缺失，構成安全隱患。

戴姆勒周四指出，正與當局合作解決相關事件。該公司未有進一步回應查詢，披露涉及事件的汽車數量。

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