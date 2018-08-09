國際財經

儘管中美貿易爭端陰雲籠罩市場，但美股一直維持強韌表現，市場暫時擺脫中美貿易爭端的影響，轉而關注大多強勁的企業財報與健康的經濟背景。

截至本港時間晚上約11時，道指報25578點，跌5點或0.02%；標普500指數報2860點，升2點或0.08%；納指報7911點，升23點或0.29%。

除中美貿易爭端的進展值得留意外，針對俄羅斯的新一輪制裁行動同樣受到關注。美國稍早表示，已確認俄羅斯政府在英國對前雙面間諜父女的攻擊中使用神經毒劑，將很快對莫斯科實施制裁。俄羅斯外交部表示，將就相關制裁採取報復措施，稱美方做法加劇雙邊緊張關係。

FXTM首席市場策略師Hussein Sayed表示，穩健的經濟數據與政府採取貨幣與財政政策干預措施的可能性，提振了投資者的風險投資偏好。不過，如果美國總統特朗普繼續針對價值2000億美元的中國進口商品加徵關稅，股市獲得的漲幅很快就會被抹去。

經濟數據方面，美國7月最終需求生產物價指數與6月相同，是今年以來首次，原因是貨物價格升幅被服務價格下跌抵消，同時較市場預期低。至於扣除食品、能源及貿易服務的核心指數按月上升0.3%，按年上升2.8%，兩者均較6月加快。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數意外減少6000人，至21.3萬人，反映美國經濟強健，或有助勞工市場抵禦貿易戰的影響。美國6月批發庫存上升0.1%，當中汽車庫存下跌1.2%，機器庫存上升0.8%；不過，6月批發銷售下跌0.1%，是1月以來最大跌幅。投資者將依據這些經濟數據來判斷美國的經濟狀況。

歐股方面，英國富時100指數報7747點，跌29點或0.38%；德國DAX指數報12671點，升37點或0.3%；法國CAC 40指數報5500點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報21632點，跌158點或0.73%。