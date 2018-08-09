國際財經

今日(8月9日)凌晨5點紐西蘭央行宣布維持基準利率於1.75%不變，預計將維持當前利率不變直至2020年，但不排除必要時降息的可能性。此外，紐西蘭央行將2019年經濟增長預測從3.1%大幅下調至2.6%，而且行長奧爾(Adrian Orr)在新聞發布會上強調目前紐西蘭經濟的首要下行風險是商業信心疲軟影響投資，若經濟繼續出現出乎意料的下行趨勢，可能需要加大刺激措施。紐元/美元受此拖累即時急挫逾0.4%，其後輾轉回落至0.6639，創下自2016年3月以來的逾2年新低，較利率決議公布前下挫逾100點。

雪上加霜的是，全球貿易緊張局勢愈發升溫，尤其中美、歐美貿易關係持續惡化令市場不確定性增大。周二(8月7日)美國貿易代表辦公室公布價值160億美元中國商品的最終徵稅清單，其中包括279項商品，並表示將從8月23日開始向這些商品徵收25%的關稅，此前美國已於上個月向340億美元進口自中國的商品加征關稅，而中國方面亦馬上採取同等規模的反制措施。

另一方面，歐盟與美國間的貿易戰似乎亦有重新點燃的勢頭，美國總統特朗普(Donald Trump)周二（8月7日）簽署行政命令對伊朗的第一波制裁重新生效，市場預計美國將於11月初對伊朗恢復最嚴厲制裁，而歐盟委員會周一(8月6日)發布聲明稱歐盟將啟用「阻斷法令」(Blocking Statute)以保護在伊朗境內運營的歐盟企業免受美國制裁，歐美雙方對於伊朗政治局勢的分歧擴大，若全球貿易局勢惡化，料將為紐元/美元提供進一步下行動力。

事實上，紐元/美元自年初觸及半年高位0.7436後跌跌不休，以今日低位計算已下跌近800點，雖然周線圖的相對強弱指標(RSI)已跌至接近超賣區，但只要紐元反彈受制於周線圖下降通道頂部0.6800之下，滙價短期內仍有機會進一步下跌。此外，由於紐元/美元已跌穿重要支持0.6800（整固近兩年的大型區間0.6800至0.7400的區間底部），後市中長期內或將維持疲弱走勢，最差情況或可下跌至0.6200附近水平。

策略方面，短期內若紐元/美元反彈至0.6740-0.6760阻力區域，我們將沽出紐元，下望0.6510，升穿0.6800止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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