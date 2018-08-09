國際財經

中美貿易戰升級、美國擬對俄羅斯實施新制裁、美日將舉行貿易談判，加上市場觀望美國大型企業財報，投資者態度偏審慎，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7734點，跌42點或0.54%；德國DAX指數報12664點，升31點或0.25%；法國CAC 40指數報5495點，跌6點或0.13%；意大利富時MIB指數報21732點，跌57點或0.27%。道指期貨暫報25565點，升29點。

歐洲央行(ECB)在例行經濟報告中稱，因為保護主義風險和美國提高關稅的威脅打擊信心，令全球經濟增長面臨的風險提升。德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)及捷克央行行長魯斯諾克(Jiri Rusnok)表示，經濟大國之間不斷升級的貿易保護主義措施，是全球經濟面臨的最大風險。

經濟數據方面，美國稍後將公布7月生產物價指數(PPI)，市場預期按月增長0.2%，前值為升0.3%；同時，美國上周首次申請失業救濟人數料增加2000人至22萬人。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報66.83美元，跌0.11美元或0.16%；倫敦布蘭特期油報72.25美元，跌0.04美元或0.06%。