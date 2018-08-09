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美國計劃就前雙面間諜遭毒害一事，對俄羅斯實施新制裁。俄羅斯駐美國大使館批評華府的指控毫無根據和缺乏邏輯，制裁理由牽強。

俄羅斯駐美國大使館表示，美國拒絕提供實質證據，只表示掌握了可以作出「俄羅斯有罪」結論的訊息。

英國首相文翠珊則對制裁表示歡迎，稱此舉向俄羅斯發出明確訊息，國際不會對俄羅斯的挑釁行為視若無睹。

美國國務院發言人Heather Nauert早前表示，根據1991年通過的法例，俄羅斯將因違反限制使用生化武器的行為，面對新制裁。有關制裁將於8月22日生效。