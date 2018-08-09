國際財經

中美貿易對峙升級、美國擬對俄羅斯實施新制裁、美日即將舉行貿易談判，以及英揆據報正加緊準備應對「硬脫歐」；市場觀望歐洲央行將發布經濟公報，Viacom、新聞集團、Dropbox等企業財報，多項不明朗因素持續籠罩大市，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7735點，跌40點或0.53%；德國DAX指數報12616點，跌16點或0.13%；法國CAC 40指數報5472點，跌29點或0.54%；意大利富時MIB指數報21629點，跌160點或0.74%。

道指期貨暫報25511點，跌25點。

中美貿易糾紛揮之不去。美國貿易代表辦公室昨日稍早時候明確表示從本月23日起，將針對清單上的產品，向中國160億美元進口商品徵收25%的額外關稅。中國商務部昨晚公布，經調整的對美國輸華商品加徵關稅商品清單二，自本月23日12時01分起實施加徵25%關稅。

英國脫歐方面，外電引述消息人士指出，英國首相文翠珊正加緊準備應對無協議退出歐盟，計劃下月初召開內閣高層會議，聚焦商討如何在沒有協議下脫歐，議題包括文翠珊在脫歐白皮書建議設立新的英國與歐盟自由貿易區，以及如何確保愛爾蘭不會出現「硬邊界」。

另外，美國國務院發言人Heather Nauert表示，根據1991年通過的法例，俄羅斯將因違反限制使用生化武器的行為，面對新制裁。有關制裁將於本月22日生效。

油價延續昨日大挫逾3%的頹勢，紐約原油期貨現時每桶報66.68美元，跌0.26美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報72.09美元，跌0.19美元或0.26%。

美國今日稍後將公布7月生產物價指數(PPI)，市場預期按月增長0.2%，前值為升0.3%；上周首次申請失業救濟人數料增加2000人至22萬人。