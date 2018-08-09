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路透引述接近俄鋁(00486)消息人士稱，倘美國制裁措施沒有解除，俄鋁擔心將發生災難性停產，部分產品或最快9月停產。

據美國4月的制裁條約，由於俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選，美國公司必須在10月23日前放棄與俄鋁的業務。接近俄鋁消息人士表示，如果短期不解除制裁，從10月1日起，俄鋁所有出口的產品將再次回到倉庫。

消息亦稱，在實施制裁前，俄鋁總產量的80%用於出口，倘不解除制裁，不僅對俄鋁全球的所有工廠是災難性，對全球鋁市場也是災難性。

俄鋁拒絕評論。