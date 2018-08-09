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滙豐銀行下周一起調高按揭息率

滙豐銀行由下周一起，將銀行同業拆息(H)按揭計劃的鎖息上限，上調至最優惠利率(P)-2.65%，即實際息率為2.35%。

林鄭:沙中線事件或涉虛假文書等刑事

港鐵沙中線紅磡站工程承建商擅自剪短鋼筋事件，行政長官林鄭月娥表示，事件或涉虛假文書等刑事成份，政府已先後兩次報警，西九龍重案組將全面進行刑事調查。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28353點，較香港收市低5點。

￭ 夜市期指收報28166點，跌68點，較昨日恒指收市低水193點。

￭ 美高梅(02282)中期盈利按年減少44.45%，中期息6.4仙。

￭ 華人置業(00127)預期半年虧損介乎3.45億至3.82億元。

￭ 保誠(02378)中期以實質滙率計算的純利按年跌9.9%。派第一次中期息15.67便士，按年增8.07%。

￭ 高陽科技(00818)中期盈利按年跌65.02%，不派息。

￭ 香港國際建投(00687)終止向海航基礎轉讓股份。

￭ 京信通信(02342)預期中期盈利按年顯著減少。

￭ 廖創興企業(00194)中期盈利按年增26.27%，中期息22仙。

￭ 朗廷(01270)中期可分派收入按年跌9.83%。中期分派每股份合訂單位9仙，按年減12.62%。

￭ 建築材料供應商文輝發展擬在本港主板上市。

￭ G Medical計劃分拆內地業務在香港主板上市。

￭ 知乎完成2.7億美元的E輪融資，騰訊(00700)跟投。

中國同步向美160億美元商品加徵關稅

中國公布對美國輸華商品加徵關稅商品清單二，自本月23日起徵稅25%，涉及約160億美元進口商品。

內地加快基建投資 「補短板」數萬億元

內地加快基建投資步伐，多個地方近期公佈下半年「補短板」重大項目投資計劃，規模達到數萬億元人民幣。

貿戰升級道指回落 油價曾挫逾4%

中美兩國昨天先後追加對方產品的進口關稅，拖累美股道指周三低收0.18%，Caterpillar下滑1.88%，雪佛龍挫1%；標指微跌不足1點；納指則逆勢上揚0.06%，創「五連升」，亞馬遜上揚1.29%，Facebook攀升0.75%。

外圍焦點簡訊

￭ 紐約期油最多跌4.1%，收市仍挫3.2%，報每桶66.94美元；布蘭特期油跌3.2%。

￭ 滙商擔心英國無協議脫歐，鎊曾跌至1.2853美元一年新低，尾段挫0.41%；ICE美滙指數跌0.1%。

￭ 紐約期金連升兩日，收市漲0.2%，報每盎斯1221美元。

￭ 英國富時100指數收升0.75%，德國及法國股市分別跌0.12%及0.35%。

￭ 紐西蘭央行維持官方現金利率水平不變，仍然是紀錄低位的1.75%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8247元，較周二紐約尾盤跌36點子。

￭ 國家統計局今日公佈7月居民消費價格指數（CPI），市場預計按年漲1.9%，最小值為1.5%。