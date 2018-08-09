紐西蘭央行公布，維持官方現金利率水平不變，仍然是紀錄低位的1.75%。
紐西蘭央行行長Adrian Orr表示，預期利率在2019年與2020年維持不變，較5月時的會後聲明提出的時間為長。當時，央行預期利率在2019年前不會有變動。
消息公布後，紐西蘭元兌美元滙價偏軟，跌至一個月低位的0.6710美元，公布前為0.6745。
紐西蘭央行又下調2019年經濟增長預測，最新為2.6%，原為3.1%。央行表示，核心通脹有趨近2%指標的走勢。
今日 06:42 國際財經
紐西蘭央行公布，維持官方現金利率水平不變，仍然是紀錄低位的1.75%。
紐西蘭央行行長Adrian Orr表示，預期利率在2019年與2020年維持不變，較5月時的會後聲明提出的時間為長。當時，央行預期利率在2019年前不會有變動。
消息公布後，紐西蘭元兌美元滙價偏軟，跌至一個月低位的0.6710美元，公布前為0.6745。
紐西蘭央行又下調2019年經濟增長預測，最新為2.6%，原為3.1%。央行表示，核心通脹有趨近2%指標的走勢。
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