國際財經

《芝加哥論壇報》引述消息人士稱，擁有該報的Tronc集團與私募基金洽商，把全部傳媒資產出售。

據悉，Tronc同時與多於一間私募基金公司進行洽商，曾提及的價格相當於每股作價介乎19至20美元之間；以中間價計算，較該公司周二收市價有33%溢價。報道稱，Tronc私有化作價可能達7億美元(54.6億港元)。該公司拒評上述消息。

此前，Tronc以5億美元把《洛杉磯時報》與《San Diego Union-Tribune》出售予當地商人Patrick Soon-Shiong。