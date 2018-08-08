《芝加哥論壇報》引述消息人士稱，擁有該報的Tronc集團與私募基金洽商，把全部傳媒資產出售。
據悉，Tronc同時與多於一間私募基金公司進行洽商，曾提及的價格相當於每股作價介乎19至20美元之間；以中間價計算，較該公司周二收市價有33%溢價。報道稱，Tronc私有化作價可能達7億美元(54.6億港元)。該公司拒評上述消息。
此前，Tronc以5億美元把《洛杉磯時報》與《San Diego Union-Tribune》出售予當地商人Patrick Soon-Shiong。
今日 05:37 國際財經
《芝加哥論壇報》引述消息人士稱，擁有該報的Tronc集團與私募基金洽商，把全部傳媒資產出售。
據悉，Tronc同時與多於一間私募基金公司進行洽商，曾提及的價格相當於每股作價介乎19至20美元之間；以中間價計算，較該公司周二收市價有33%溢價。報道稱，Tronc私有化作價可能達7億美元(54.6億港元)。該公司拒評上述消息。
此前，Tronc以5億美元把《洛杉磯時報》與《San Diego Union-Tribune》出售予當地商人Patrick Soon-Shiong。
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