國際財經

外電引述消息人士稱，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克，去年與日本軟銀行政總裁孫正義曾舉行會議，商討內容包括私有化特斯拉的可能。

消息人士指出，討論內容也包括軟銀入股特斯拉的可能性。不過，雙方在控制權問題上有分歧，而其後也沒有再深入討論相關事情。

有華爾街分析員認為，雖然特斯拉前一天證實馬斯克考慮把特斯拉私有化，但未必可找到足夠資金。馬斯克前一天在推特表示，已取得足夠融資，擬以每股420美元私有化特斯拉。以上述作價計，私有化涉及資金逾720億美元。