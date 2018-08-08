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今日 05:22 國際財經

馬斯克傳曾晤孫正義 洽私有化特斯拉

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外電引述消息人士稱，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克，去年與日本軟銀行政總裁孫正義曾舉行會議，商討內容包括私有化特斯拉的可能。

消息人士指出，討論內容也包括軟銀入股特斯拉的可能性。不過，雙方在控制權問題上有分歧，而其後也沒有再深入討論相關事情。

有華爾街分析員認為，雖然特斯拉前一天證實馬斯克考慮把特斯拉私有化，但未必可找到足夠資金。馬斯克前一天在推特表示，已取得足夠融資，擬以每股420美元私有化特斯拉。以上述作價計，私有化涉及資金逾720億美元。

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