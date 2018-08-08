國際財經

中美貿易戰又再升級，利淡投資氣氛，美股窄幅上落；同時，市場亦繼續關注企業財報，希望從中尋獲對未來經濟前景的線索。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報25598點，跌30點或0.12%；標普500指數報2858點，升不足1點或0.01%；納指報7891點，升7點或0.1%。

美國貿易代表辦公室明確表示從本月23日起，將針對清單上的產品，向中國160億美元進口商品徵收25%的額外關稅。中國亦作出還擊，決定同步將對原產於美國約160億美元進口商品加徵關稅。

不過，強勁的企業財報，以及經濟數據顯示美國經濟狀況仍然健康，令美股市場情緒樂觀。雖然過去數周，市場一直都受國際貿易衝突問題困擾，但大多數時間，大量強勁的企業財報對股市的影響力都超過了中美貿易衝突對大市造成的影響，提振投資者的風險投資偏好，從而幫助美股取得積極的表現。

據FactSet數據指出，迄今為止，已有80%的標普500成分公司公布了財報，該等公司的每股盈利按年增長24%，銷售收入增長9.8%。儘管美中貿易衝突已延續較長時間，但表現亮麗的美股上市公司財報，增強了市場對美國經濟將會繼續穩健擴張的信心。

英國券商ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示，標普500指數連續第4個交易日上漲，昨日收在2858點上方，已經非常接近今年1月創造的歷史最高水平。在財政改革對企業有利、第二季財報表現強勁的背景下，投資者似乎並不願意讓這個持續時間最長的牛市逐漸消失。

歐股方面，英國富時100指數報7760點，升42點或0.55%；德國DAX指數報12623點，跌24點或0.19%；法國CAC 40指數報5501點，跌20點或0.36%；意大利富時MIB指數報21827點，跌26點或0.12%。