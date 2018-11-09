即巿股評 港股直擊 國際財經

踏入8月，新興經濟體股滙跌勢暫喘定，美國恢復對伊朗制裁，紐約期油價格應聲彈上，並挑戰每桶70美元關口，刺激油股顯著轉強；加上美國上市公司季績「放榜」後股價表現不俗，推動環球股票市場普遍造好。

標普500指數連續第四個交易日造好，周二曾見2863點，距今年1月26日紀錄高位2872點，僅差0.3%。標指再衝頂，主要是受美企業績向好帶動。

截至上周已發布上季「成績表」的逾1500間美股公司，其中67.3%盈利增長勝預期，在業績公布當天或其後的首個交易日股價平均錄得0.45%升幅；與此同時，企業展望也樂觀，盈喜和盈警佔比之差指標(Spread between % of companies Raising vs Lowering Guidance)由前周-0.8逆轉為上周的+1.6，意味調高盈利預測的公司數目，比起估計業務前景偏淡的為多。換句話說，企業盈利相信仍有力推升美股。

至於同樣步入業績密集公布期的港股，受惠部分大型藍籌表現理想，且獲大行唱好，為恒指加添反彈動力。

恒指連升3天，昨早高開224點，報28473點，一口氣收復10天線(28306點)與20天線(28349點)，惟已屬全日高位，其後一度倒跌24點，低見28224點，但尾市有買盤支持，收報28359點，進賬110點(0.39%)；3天計累漲682點(2.47%)，逼近短線阻力。

日前本欄以過去7次恒指「真死亡交叉」後首22個交易日(約一個月)表現，推算8月或可回升到30400至30600點；然而，中美貿易戰進一步惡化；在中央出招後A股仍乏力上揚，恒指短期內反彈至對上7次「真死亡交叉」後首月錄得的7.1%最大升幅平均值，難度甚高。

事實上，近日港股中線及長線市寬(整體2200隻股份中股價高於50天線比率和股價高於250天線比率)皆受制於30%關口，持續低位徘徊。此外，信報EJFQ系統內的強勢股指數更低於10%，代表港股走勢好轉主要由弱勢股沽壓減少所造成，反彈質素欠佳。

港股市底非常脆弱，以早前7次「真死亡交叉」後首月最大漲幅下限(即2011年的1.4%和2002年的4.5%)作參考比較適合。

換言之，今次恒指由發出「真死亡交叉」訊號當天收市(28583點)計，或只能升抵29000點至30000點之間。

附【圖】所見，現時恒指要跨越的第一個關口為成交密集區頂部，剛好處於29000點左右，而下一個成交密集區底部即30000點水平，與「真死亡交叉」推算的反彈目標吻合。

據多項指標分析，今次屬「真死亡交叉」的機會極高，預料將重演「先反彈再回落」，後市有可能錄得較深跌幅，投資者應控制風險，宜趁反彈減少持倉。

信報投資研究部

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