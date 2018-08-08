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國務院關稅稅則委員會發布公告，決定對原產於美國約160億美元進口商品加徵關稅。

商務部公布，經調整的對美國輸華商品加徵關稅商品清單二，自本月23日12時01分起實施加徵25%關稅。

商務部新聞發言人指，美方決定自8月23日起對160億美元中國輸美產品加徵25%的關稅，又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理的做法。

發言人指出，為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不作出必要反制，決定對160億美元自美進口產品加徵25%的關稅，並與美方同步實施。