國際財經

周二(8月7日)美國開啟對伊朗的第一輪制裁，主要針对伊朗汽車行業、黃金以及貴金屬等交易，而針對伊朗的能源部門包括石油相關交易的第二輪制裁將在11月5日生效。由於美國的第二輪制裁措施將會限制伊朗原油出口，市場預計伊朗今年年底石油產量將可能跌至270萬桶/日，考慮到伊朗總統此前曾警告若石油出口制裁生效的話將會封鎖西方重要原油運輸通道霍爾木茲海峽，投資者對原油供應短缺的憂慮情緒驟然升溫，推動紐約期油周二急升至日內高點69.83美元/桶，加元因而走強，拖累美元/加元刷新8周低點至1.2961。

不過，由於沙特重新開啟紅海的海上原油運輸通道，且美國能源信息署(EIA)周二稍晚時段發布了月度短期能源展望報告，宣布下調2018年與2019年全球原油需求增速預期，EIA署長亦表示預計2018年底布倫特原油將跌至70美元/桶，故紐約期油最終未能保持升勢反而在挑戰5天移動平均線失敗後轉而回落，加上加拿大當晚公布的7月IVEY採購經理指數遠遜預期，美元/加元迅速脫離8周低位並大幅反彈逾100點至1.3074。

技術分析方面，儘管美元/加元自7月30日後多次跌穿1.3000區域，但跌勢明顯放緩，尤其是跌近1.2950/1.2960區域(從1.2526至1.3385上升浪的50%調整水平)均獲得支持而大幅反彈，加上滙價昨日升穿短期阻力區1.3040後持續攀升，後市有機會突破1.3085至1.3100阻力區並進一步挑戰下降通道頂部1.3200水平。但投資者需留意周五(8月10日)公布的加拿大就業數據及美國7月消費物價指數(CPI)數據，若加拿大數據表現優於預期或美國7月CPI遜於預期，則需小心美元/加元仍將受阻回落。

策略方面，短期內待美元/加元回落至1.2980-1.3000區域買入，上望1.3140，跌穿1.2950止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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