國際財經

隔晚美國三大指數齊升，標普500只差歷史高位14點，早前曾爆小股災的納指，也極速災後重建，只離歷史高位49點。連升三日合共反彈682點的港股，感覺似拉牛上樹，再從歷史高位33484向下望，相差更高達5124點，確實令散戶心寒。

港股估值雖平，市盈率得11.1倍，但中美貿易戰暴露兩國科技實力差距大，加上人民幣快速貶值，以人民幣兼重資產為主的港股寸步難行，暫時睇恒指在27578至29083運行，萬一人仔跌穿七算，港股便再進入新一輪調整。既然港股暫無運行，美股又貼近高位，有智慧不如趁勢，轉戰美股勝算明顯較高。

科技股中筆者一向鐘情晶片股，因估值不貴兼技術門檻高，安森美(美國上市代號：ON)便是其中之一。翻查安森美血統，查實是摩托羅拉(Motorola)親生仔，原屬摩托羅拉半導體部門，於1999年分拆在美國上市，現主攻汽車電子、消費電子、工業及網絡通訊業務。

搣甩摩托羅拉招牌後，安森美發奮圖強透過內部增長及收購，業務仲愈滾愈大，2000至2017年純利複合增長達11.3%，2015年豪擲24億美元收購飛兆半導體(Fairchild Semiconductor)更是近期代表作。飛兆主攻被視為新能源車核心零件之一的功率半導體，調研機構估計每部電動車需要總值265美元的功率半導體，是燃油汽車15倍，飛兆在MOSFET功率零件霸佔13.4%市佔率，排名僅次英飛凌(26.4%)，電動車為大勢所趨，安森美可謂早已插旗等收成。

安森美另一賣點是食正自動駕駛概念，汽車高級輔助駕駛系統(ADAS)正踩油高速前進，製造汽車鏡頭鏡片的舜宇(02382)便是受惠者之一，而安森美旗下的ADAS影像感應器市佔率達50%，遠遠放甩第二及第三位的Omnivision(16%)及Sony(14%)，客戶包括Tesla、豐田、寶馬、日產及AUDI等一線車廠，未來更有望開拓醫學、機器視覺、機器自動化及安防等業務，前途無可限量！

從最近季績睇，安森美今年次季純利達1.55億美元，營業收入14.56億美元，按年分別升65%及9%，兩粒大數齊優於預期，當中汽車及工業佔集團收入32%及27%，整體毛利率達38.1%，按年增130個百分點，按季則升56個百分點。

以昨日(8月7日)收市計22.41美元計，安森美預測市盈率12.1倍，股本回報率(ROE)達23%，與行業平均的17.5倍及20.2%明顯有吸引力，可考慮22美元以下收集，失守19美元止蝕，中線睇28美元，折合約15.2倍預測市盈率。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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