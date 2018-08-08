國際財經

中美貿易糾紛進一步惡化，美國落實向160億美元中國貨加徵關稅，市場又關注英國脫歐的事態發展，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7731點，升12點或0.17%；德國DAX指數報12627點，跌20點或0.16%；法國CAC 40指數報5525點，升4點或0.07%；意大利富時MIB指數報21854點，升不足1點。

道指期貨暫報25599點，跌1點。

美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，自本月23日起，將對價值160億美元(1248億港元)中國進口貨徵收25%關稅。連同上月初的340億美元徵稅措施，將合共有約500億美元中國貨，被華府徵收25%關稅，涉及貨品種類由原先的284種，減至279種，但最大的類別半導體仍在清單上。

中國表明會採取同等的反制措施。《人民日報》海外版更發文表示，中國市場對不少頂級美國品牌很重要，令中國在貿易爭端採取強硬立場，有更多迴旋餘地，更點名指蘋果公司在中國市場的的強勁銷售，或成為中方在貿易爭端中的談判籌碼。

在英國脫歐方面，英國招聘與就業聯合會(REC)表示，7月英國聘用長期固定僱員的步伐創9個月以來最慢，反映失業率處於紀錄低位，且來自歐盟的外來勞工短缺。很多僱主反映自2016年6月英國公投決定脫歐以來，來自歐盟的外來勞工一直短缺。

另外，英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員麥卡弗蒂(Ian McCafferty)表示，若英國無協議脫歐，將造成短期性經濟紊亂。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報69.1美元，跌0.07美元或0.1%；倫敦布蘭特期油上日漲1.2%後，今日回吐，現報74.52美元，跌0.13美元或0.17%。

美國能源資訊局(EIA)將公布官方數據，料原油庫存下降300萬桶，汽油庫存減少190萬桶，蒸餾油庫存則增加80萬桶。