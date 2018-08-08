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今日 15:18 國際財經

IMF料印度今明兩年仍為增長最快經濟體

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國際貨幣基金組織(IMF)發表報告指，印度需要進行更實質性的經濟改革，才能將其經濟增長率提高到8%至10%。

IMF又稱，預料印度今個財年國內生產總值(GDP)將增長7.3%，下一財年將增7.5%，從而能繼續成為全球增長最快主要經濟體的地位。

不過，IMF表示，印度經濟在現有政策框架下的最大增長潛力只有7.75%，不太可能達到8%以上的增速。

該組織指出，除非其進行更實質性的經濟改革，包括放寬阻礙大規模就業的限制性勞動法律，使企業更容易獲得土地，以及開放嚴格控制的農業市場。

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