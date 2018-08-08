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美國月底起向1248億中國貨徵25%關稅

美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，8月23日起，將對價值160億美元(1248億港元)中國進口貨徵收25%關稅。

馬斯克確認擬私有化 特斯拉飆近11%

創辦人馬斯克確認有意私有化特斯拉(Tesla)，惟目前未有最終決定，股價收市仍飆近11%。

道指高收逾百點 Tesla飆近11%

美國企業第二季盈利表現強勁，令投資者對經濟前景更有信心，道指周二最多升190點，收市仍上揚126點，為連續第三個交易日上揚；標指「四連升」高收0.28%；納指「六連升」揚0.31%，與標指同樣距離歷史新高不足1%；蘋果與Facebook逆市挫約1%。Tesla創辦人馬斯克擬私有化公司，股價高收近11%。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數在美市尾段跌0.2%，報95.17；美元兌歐羅跌0.39%。

￭ 紐約12月期金收報每盎斯1218美元，升30美仙或0.02%。

￭ 布蘭特期油收報每桶74.65美元，升1.2%；紐約期油抽高0.2%。

￭ 迪士尼第三季淨賺29.2億美元，遜預期，因應擬收購21世紀霍士資產而暫停股份回購。

￭ Snapchat母企Snap第二季每股淨虧損27美仙；去年同期每股虧損36美仙。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市揚0.47%，今年至今轉升0.42%。

￭ 海航集團傳以約22億美元洽售Avolon三成股權，日本歐力士接貨。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8211元，較周一紐約尾市漲446點子。

￭ 內地上半年服務出口以美元計增長22.4%，服務出口增長14.4%。

小米與上海戰略合作 拓消費電子產業

上海市政府與小米集團(01810)簽署戰略合作協定，共同打造上海消費電子產業生態鏈集聚區和創新產業新高地。

人行據報要求銀行防範市場羊群效應

人民銀行官員據傳在周一內部會議上，要求參與人民幣外滙市場的主要銀行，不要對人民幣快速貶值的順周期行情推波助瀾。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28355點，較港收市高107點。

￭ 夜市期指收報28339點，升135點，較昨日恒指收市高水90點。

￭ 鐵塔(00788)周三上市，資料顯示，上市前夕暗盤收報1.24元，較招股價跌1.59%。

￭ 周三在納市掛牌的百濟神州(06160)暗盤價跌7.41%。

￭ 港鐵(00066)改組管理層，工程總監黃唯銘即時辭職，行政總裁梁國權提早退休，但留任至新行政總裁上任。

￭ 思捷環球(00330)更新盈利警告，預期年度虧損約25.5億元。

￭ 長城汽車(02333)首7個月汽車銷量按年減少0.75%。

￭ 統一企業(00220)中期盈利按年增25.39%，不派中期息。

￭ 資料顯示，將軍澳天晉一車位以333萬元成交，創該區新高；日出康城一車位亦創屋苑車位價格新高。

￭ 華滋國際海洋工程擬在本港主板上市。