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今日 05:30 國際財經

Snap收入預測勝市場估計 市後股價揚

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閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap公布，第二季錄得淨虧損3.533億美元，折合每股27美仙；去年同期每股虧損為36美仙。

集團指出，上季收入為2.623億美元，優於分析員預期的2.495億美元。業務主要指標之一、該公司截至上季末的活躍用戶數目，較去年同期升8%，達1.88億個，每用戶平均收入升34%。該公司預期，第三季收入介乎2.65億至2.9億美元，是市場預期2.89億美元的上限水平。

消息刺激該公司股價在市後時段升逾10%，周二收市升少於1%。

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