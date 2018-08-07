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今日 01:59 國際財經

美國微降今明年原油產量預測

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美國能源資訊局(EIA)發表8月月報，向下修訂明年美國原油平均日產量預測，由原先的1180萬桶，降至1170萬桶。
EIA又向下修訂今年美國平均日產量預測，最新為1070萬桶，前一月為1079萬桶。

EIA亦表示，布蘭特油價今年平均值預測最新為72美元，略高於7月時的71.80美元，紐約油價今年平均值預測，也由69.95美元降至66美元。

消息公開後，外圍油價變動不大，紐約9月期油升0.3%，至每桶69.21美元，布蘭特10月期油報74.43美元，升0.9%。

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