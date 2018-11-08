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華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)繼今年5月預告美國10年期債息會升至4厘後，近日再次發出警告，認為債息現時應該要升至4厘左右，又指很可能攀至5厘或以上，並呼籲投資者做好準備。

無獨有偶，華爾街資深分析員、野村證券旗下研究機構Instinet首席市場技術分析師Frank Cappelleri日前亦預警，按技術分析，過去3年間美國10年期債息以「頭肩底」形態運行【圖】，今年已衝破頸線；按量度升幅，預示「今年內」10年期債息將升抵3.9厘，與戴蒙的預測可謂異曲同工。

兩位華爾街猛人近日一致認為美國10年債息會再上揚，債市前景是否真的如此不濟呢？預測債息走勢，還須端視美國的通脹前景。

目前美國經濟增長勢頭異常強勁，今年第二季實質經濟增長(GDP)年率化按季增幅高達4.1%，創下2014年第三季以來最快的增速；若以名義GDP計，增速更是逾10年以來最快。

正如周一(6日)本報「信圖分析」一欄提到，美國名義GDP增長與美國核心消費物價指數關係密切，兩者在過去逾20年走勢亦步亦趨，相關系數達0.8(註︰相關系數愈接近+1/-1，正/負相關性便愈大)，只是名義GDP領先通脹約6個季度，即一年半。自2016年起，美國經濟增速開始加快，現在應已進一步感受到物價持續上漲的壓力。

再者，美國總統特朗普繼續推行單邊主義貿易政策，對多種進口貨品大幅加徵關稅，最終只會推高美國本土通脹水平，而通脹加劇將迫使美國聯儲局加快上調利率的步伐，為長期債息帶來上升壓力。

儘管美國上月非農業新增職位數字未如理想，而美國花旗經濟驚喜指數最新亦跌至去年9月後最低的-15，但外界仍篤定下月儲局將上調利率，最新利率期貨顯示，9月加息機會率已達百分百(年底再加四分之一厘的機率，亦達六成以上)。由此可見，市場憂慮儲局為遏抑通脹急升而加息的憂慮，更甚於美國經濟可能會出現過熱。

換言之，投資者短期應密切留意美國通脹率的最新走向，倘若通脹持續高企，甚至進一步攀升，應提防聯儲局隨後的加息速度或遠超市場想像，並且刺激美國債息抽高。

本欄一直強調，在美國相對強勁的經濟狀況下，利率、債息，以及美元滙價均有望逐步上升，對環球金融市場帶來的潛在衝擊不容忽視，尤其是持有大量美元債務的新興市場投資者更要格外小心。

信報投資研究部

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