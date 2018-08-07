國際財經

周二(8月7日)澳洲儲備銀行宣布維持1.5%現金利率不變，符合市場預期。此外，澳洲儲備銀行對經濟增長預期維持不變，預計2018年、2019年國內生產總值(GDP)平均增速將略高於3%，同時亦表示薪資增長將在接下來的一段時間內繼續保持疲軟。澳洲儲備銀行8月利率決議總體而言並無亮點，數據公布後澳元/美元反應平淡，圍繞0.7400附近修整。

事實上，澳元/美元自7月2日觸及六個月低位0.7310後一直維持於0.7310至0.7490之間波動整固，缺乏明顯方向。美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示，截至7月31日當周，澳元空頭增加0.6萬至5.1萬，澳元淨空頭創2015年12月以來最大。值得一提的是，中美貿易關係惡化亦限制澳元進一步反彈，上周五(8月3日)美國在此前公布對中國2000億美元進口產品加徵10%關稅清單的基礎上，提出要將徵稅稅率由10%提高到25%，而中國在同日內亦決定將對自美國進口的約600億美元產品按照4檔不同稅率加徵關稅，實施日期將視美方行動而定，鑒於中國是澳洲的最大貿易合作夥伴，若中美貿易戰進一步擴大，料將對中國經濟造成削弱進而影響對澳洲出口商品的需求。

另一方面，上周五(8月3日)美國勞工部公布的數據顯示，美國7月非農新增就業職位增加15.7萬人，差於預期增加19.0萬人，創3月以來最低，儘管非農數據未如理想，但聯邦基金利率期貨顯示，市場認為美國聯儲局今年9月加息25個基點至2%-2.25%區間的機會率為94%，12月加息25個基點機會率從非農公布前的29%飆升至69%，加息預期推動美滙指數逼近逾一年高位95.64。若近期公布的美國經濟數據無明顯改變市場對於聯儲局年內再度加息兩次的預期，美國與澳洲的貨幣政策差異料將為澳元/美元提供進一步下行動力。

技術分析方面，澳元/美元自觸及今年1月高點0.8135以來持續下挫，目前仍受制於日線圖的下行通道頂部阻力，但鑒於自7月2日觸及六個月低位0.7310後連續4周收於0.7400上方，顯示滙價於0.7400下方仍有較強支持。短期內若澳元/美元反彈突破0.7480/0.7500阻力區域，後市有望進一步挑戰0.7530甚至0.7600水平，但若受阻於0.7500下方，需小心後市仍有機會下探0.7300甚至0.7200水平。

策略方面，我們根據7月25日策略已於0.7350買入澳元/美元(上望0.7480，跌穿0.7300止損)，目前將止損上移至0.7400。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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