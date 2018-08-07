國際財經

歐洲股市中段持續上揚，惟市場關注美國恢復對伊朗制裁，以及美國多家大型企業季績。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7716點，升52點或0.68%；德國DAX指數報12696點，升97點或0.78%；法國CAC 40指數報5514點，升37點或0.68%；意大利富時MIB指數報21812點，升231點或1.07%。道指期貨暫報25541點，升73點。

美國總統特朗普稍早在Twitter表示，對伊朗的制裁已正式實施，為有史以來最為嚴酷的制裁，到11月會再上一個台階，任何與伊朗做生意的人，都不能與美國做生意。

數據方面，法國6月貿易脹逆差為62.48億歐羅，預期逆差55.2億歐羅。英國7月Halifax房價指數按月升1.4%，高預期升0.2%；截至7月的3個月Halifax房價指數按年升3.3%，亦高於預期升2.7%。

德國方面，6月工業生產按月下滑0.9%，跌幅大於市場預期的下滑0.5%。不過，德國第二季職位空缺121萬個刷新歷史高位，反映勞動力市場強勁狀況。

油價反覆靠穩，紐約原油期貨現時每桶報69.64美元，升0.63美元或0.91%；倫敦布蘭特期油報74.7美元，升0.95美元或1.29%。