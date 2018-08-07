訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:34 國際財經

歐股中段續升 關注美企季績

放大圖片

歐洲股市中段持續上揚，惟市場關注美國恢復對伊朗制裁，以及美國多家大型企業季績。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7716點，升52點或0.68%；德國DAX指數報12696點，升97點或0.78%；法國CAC 40指數報5514點，升37點或0.68%；意大利富時MIB指數報21812點，升231點或1.07%。道指期貨暫報25541點，升73點。

美國總統特朗普稍早在Twitter表示，對伊朗的制裁已正式實施，為有史以來最為嚴酷的制裁，到11月會再上一個台階，任何與伊朗做生意的人，都不能與美國做生意。

數據方面，法國6月貿易脹逆差為62.48億歐羅，預期逆差55.2億歐羅。英國7月Halifax房價指數按月升1.4%，高預期升0.2%；截至7月的3個月Halifax房價指數按年升3.3%，亦高於預期升2.7%。

德國方面，6月工業生產按月下滑0.9%，跌幅大於市場預期的下滑0.5%。不過，德國第二季職位空缺121萬個刷新歷史高位，反映勞動力市場強勁狀況。

油價反覆靠穩，紐約原油期貨現時每桶報69.64美元，升0.63美元或0.91%；倫敦布蘭特期油報74.7美元，升0.95美元或1.29%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。