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今日 15:50 國際財經

觀望企業季績 歐股早段靠穩

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中美股市造好，加上德國商業銀行(Commerzbank)次季扭虧為盈，帶動大市向上，惟市場關注美國恢復對伊朗的制裁、蘇格蘭首席部長施雅晴與英國首相文翠珊會面，以及觀望迪士尼、Snap、Office Depot等企業財報，投資偏審慎，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7682點，升19點或0.25%；德國DAX指數報12662點，升64點或0.51%；法國CAC 40指數報5492點，升15點或0.28%；意大利富時MIB指數報21692點，升112點或0.52%。

道指期貨暫報25534點，升66點。

德國商業銀行宣布，截至今年6月底止半年淨利潤為5.33億元歐羅，按年增28.74%。單計第二季，該公司淨利潤2.72億元，去年同期虧損6.4億元，優於市場預期。

此外，美國白宮宣布恢復對伊朗制裁，首階段涉及購買美國銀行票據、黃金、貴金屬、鋼鐵、煤炭及汽車等制裁。至於針對伊朗的能源和石油等制裁措施，將會在11月5日恢復。

英國脫歐方面，蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)於愛丁堡與英國首相文翠珊會面前，指責英國開始討論無協議下脫離歐盟的情況，反映英國可能為脫歐付出沉重經濟代價。

英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)早前表示，英國有六成機會在無協議下脫歐，再次引發市場憂慮英國明年3月脫歐時貿易大受干擾，英鎊兌美元失守1.3大關，一度創11個月新低，最新報1.2959。

美國對伊朗重新展開制裁，加上沙地阿拉伯原油產量出乎意料下跌，刺激油價向好，紐約原油期貨現時每桶報69.23美元，升0.22美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報74.12美元，升0.37美元或0.5%。

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