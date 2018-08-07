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今日 11:50 國際財經

美減企業稅 IMF警告或引發全球減稅競賽

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國際貨幣基金組織(IMF)擔心，美國下調企業稅率的影響，可能蔓延至其他國家，最終引發全球減稅競賽。

美國早前將公司利得稅率由35%降至21%。IMF發表報告指出，估計更多公司，特別是重心於跨國業務且與美國聯繫緊密的公司，將會把盈利和投資放到美國，享受減稅「優惠」，結果導致其他國家的利得稅收減少1.6%至13.5%，當中以墨西哥、日本和英國可能最受影響。

IMF擔心，這會導致其他國家跟隨美國爭相削減企業稅，以避免投資流失，造成惡性循環的減稅競賽。

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