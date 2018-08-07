國際財經

美國鋁業要求美國商務部，豁免它從加拿大購入的4萬噸鋁須繳付的關稅。

美鋁在周一提交了5份申請。美鋁指稱，該公司在美國找不到生產上述具特殊質料的鋁產品，供應本身在印第安納州工廠的使用，以生產鋁罐。除了美鋁外，很多美國企業已提交申請，要求豁免繳付進口鋁的關稅。

美國總統特朗普政府在7月開始，執行向進口鋁材徵收10%，以及向進口鋼材徵收25%關稅，理由是進口鋼鋁材危及國家安全。

美鋁是美國最大鋁材生產商。該公司在加拿大魁北克省有3間工廠，聘用3300名工人。該公司在美國也有3間工廠。