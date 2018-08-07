國際財經

美國經典品牌電單車生產商哈利(Harley-Davidson)副總裁Marc McAllister表示，集團正物色合作夥伴，拓展印度的輕型電單車市場。

他接受路透訪問時指出，集團一直專注生產重量級電單車，但現時希望擴大產品類別，推出250至500cc級電單車，而且相信有關類別電單車在印度市場有很大潛力，所以想尋找夥伴共同拓展上述領域。

McAllister披露，擬推出的新電單車依然是高端產品，但不願意談及價格領域。

他又表示，有意增加目前在當地的代理數量。