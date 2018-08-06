國際財經

英國官員稱有超過一半機會在無協議下脫歐，拖累英鎊跌至11個月低位。由於沒有特別數據和業績推動，美股表現呆滯，三大指數收市都向好，以科技股表現較佳，納指連續第5個交易日造好。

fb抽高逾4% 納指彈0.61%

英國國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）周日表示，英國有六成機會在無協議下脫歐，再次引發市場憂慮英國明年3月脫歐時貿易大受干擾，鎊滙跌至1.292美元的11個月新低，美市尾段報1.2943美元，挫0.45%，再度失守1.3大關；兌港元跌至10.155。

Facebook（fb）股價高收4.45%，支撐美股，因《華爾街日報》報道，fb正與銀行商討，能否把fb用戶的銀行財務資料包括在fb賬戶內，好讓fb拓展新功能。美元延續前兩周漲勢，投資者認為貿易爭端升溫和美國經濟強勁將繼續推高美元。

美滙指數升0.15%至95.37，接近7月中所見的95.652一年高位。歐羅跌0.1%，報1.1557美元。

美股窄幅波動，投資者繼續評估美國與中國的貿易關係，道指早段受壓，最多曾跌81點，但中段受惠fb股價造好倒升，最多漲77點，收市只反彈39點，報25502點，消費及金融類股份表現較好；標指漲0.35%，收報2850點；納指攀升0.61%，並以全日最高位收市，報7859點。

美重啟制裁伊朗 油價漲

亞歐股市變動不大，歐洲市場方面，德股跌0.14%，但英股微升0.06%，因英鎊轉弱有利英股。

美元強勁推低金價，紐約期金收跌0.4%，報每盎斯1217.70美元。Saxo Bank稱，淡友主導市場，不斷增持淡倉。

美國重新啟動制裁伊朗，加上美國活躍鑽油台數目上周減少，刺激油價上漲，紐約期油收市升52美仙，報每桶69.01美元。布蘭特期油升54美仙，報73.75美元。沙地7月份每天原油產量據報較6月減少大約20萬桶，也有利油市。