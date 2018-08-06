國際財經

美元滙價呈強，外圍金價周一滑落，延續上周的跌勢，是過去4個交易天內，第三度下滑。

紐約12月期金收市跌5.5美元或0.4%，報每盎斯1217.70美元。9月期銀倒退11.4美元或0.7%，收市報每盎斯15.348美元。

交易商指出，美滙偏強不利金價，ICE美滙指數升0.2%。

Spartan Capital Securities首席經濟師Peter Cardillo表示，美滙強勢是最主要的負面消息，令到金價走勢仍然向下。他相信美國國債增加，對金價將是利好消息，但不確定何時才發生效果。